Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.20

Eine Lesermeinung zu der Nachricht „Beschwerden über Baht-Bus-Fahrer“ (FA25/2019 erreichte die Redaktion):



Ich kann und möchte dem nicht zustimmen. Seit 15 Jahren lebe ich dauerhaft in Pattaya und ich wurde noch nie „abgezockt“. Im Gegenteil: Wenn ich in meiner Dienstkleidung (Anm. d. Red.: Volunteer Touristenpolizei) einen Baht-Bus besteige, wollen die Fahrer meistens sogar gar kein Geld, so dass ich es ihnen aufdrängen muss. Zum „Abzocken“ gehören immer zwei. Zumal man sich als Urlauber auch vorab im Internet schlaumachen kann. Wenn hier jemand versucht mich abzuzocken, so ist es zumeist ein „Landsmann“!

Hans Breidler, Pattaya

