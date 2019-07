Von: Werner Herpell, dpa | 06.07.19

BERLIN (dpa) - Viele Lieder wurden schon gesungen gegen Krieg, Faschismus oder Rassenhass, für Bürgerrechte, Emanzipation und Selbstbestimmung. Eine neue Arte-Musikdokumentation lässt nun den «Soundtrack der Freiheit» erklingen.

Ein Lied kann die Welt nicht verändern? Diese These wirft die zweiteilige Dokumentation «Sound of Freedom - Der Soundtrack der Freiheit» kraftvoll über den Haufen. Der Kulturkanal Arte präsentiert das Projekt nun innerhalb seines Schwerpunkts «Summer of Freedom» (5. Juli bis 25. August).

Eines der prominentesten Beispiele für die politische Wirkung von Musik: «Free Nelson Mandela» von der britischen Band The Special A.K.A., die in den 80er Jahren weltweit Proteste gegen Südafrikas rassistische Apartheid-Politik anfachte. Das Ergebnis ist bekannt: Mandela wurde 1990 nach 27 Jahren aus dem Gefängnis entlassen.

Das Schicksal des schwarzen Freiheitskämpfers, der mit Hilfe von Musikern selbst befreit werden konnte, ist eine der berührendsten Geschichten der ambitionierten Arte-Doku (Erstausstrahlung: Sonntag, 7. Juli, ab 22.05 Uhr). «Eine Zeitreise durch die Geschichte der Lieder, die den Lauf der Geschichte veränderten» - das hat sich der deutsch-französische Sender für die beiden jeweils gut 50-minütigen Teile vorgenommen.

Das Ergebnis: Songs aus über 200 Jahren Protestgeschichte, engagierte Interviewpartner wie Billy Bragg, Konstantin Wecker oder Jean-Michel Jarre, viele Fakten, rasant verknüpfte Filmschnipsel - sehr informativ und nicht immer frei von Pathos. «Musik ist der Inbegriff der Hoffnung und der Utopie einer friedlichen, gleichberechtigten Welt», heißt es etwa am Ende des ersten Teils aus dem Off. Oder aber: «Schmerz kann eine Triebfeder sein.»

Auch manche Experten, etwa die für sexuelle Gleichberechtigung streitende britische Gitarristin Anna Calvi oder Scorpions-Sänger Klaus Meine («Wind Of Change»), kommen in ihren Beiträgen nicht ganz ohne Phrasen zur revolutionären Kraft kämpferischer Klänge aus. Immerhin: Dass es Lieder gibt, die den Lauf der Dinge verändern (können) - dafür liefert «Sound of Freedom» tatsächlich gute Beispiele.

Angefangen bei der «Marseillaise» von 1792, dem bis heute gültigen Fanal für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aus der Französischen Revolution, bis zum düsteren Anti-Rassismus-Rap «This Is America» (2018) von Childish Gambino: Die Liste der Erweckungslieder ist lang. Ihr Klang habe Rebellen, Querdenker und Friedenskämpfer beflügelt, so eine These der Dokumentation. Oder auch nur Menschen, die ohne Grenzen feiern wollten und Musik - etwa Techno - als Teil individueller Befreiung ansahen.

Das Spektrum der von einzelnen Liedern oder Künstlern begleiteten Bewegungen ist breit: etwa bürgerliche Emanzipation im 19. Jahrhundert («Die Gedanken sind frei»), Frauenrechte («Respect» von Aretha Franklin) oder Pazifismus (die von Jimi Hendrix zerschredderte US-Nationalhymne). Manche Stücke untermalten den Kampf gegen Homophobie (Judy Garlands «Somewhere Over The Rainbow» und Gloria Gaynors «I Will Survive») oder rassistische Gewalt in den USA («Strange Fruit» von Billie Holiday).

Eine besonders ungewöhnliche Politsong-Geschichte wird in Teil zwei der Arte-Dokumentation zu «Bella Ciao» erzählt: Ursprünglich Anfang des 20. Jahrhunderts von Reispflückerinnen in Italien aus Protest gegen harte Arbeitsbedingungen gesungen, wurde es später von antifaschistischen Partisanen übernommen - und zu einem der erfolgreichsten Freiheitslieder überhaupt.

Dass «Bella Ciao» kürzlich zum tanzbaren Sommerhit mutierte, finden manche Arte-Experten nicht unbedingt angemessen. Der Jazz-Gitarrist Marc Ribot etwa singt es wie zu alten Zeiten - als politisches und zugleich sehr persönliches Statement. «Eine Armee wäre die effektivere Art des Protestes», sagt der kämpferische Musiker. «Aber ich habe keine. Also nutze ich das, was ich habe.» Ein Lied als Waffe gegen Unterdrückung und Repression.

Dass gerade die Popkultur viel (Polit-)Engagement hervorgebracht hat, macht «Sound of Freedom» mit bekanntem Namen deutlich: Serge Gainsbourg, Patti Smith, Cindy Lauper, David Bowie, Peter Gabriel, Beyoncé, Kendrick Lamar - sie alle und noch viele mehr tauchen hier auf. Den wohl stärksten Eindruck hinterlässt eine weniger berühmte Künstlerin - die US-Sängerin Milck, deren Lied «I Can't Keep Quiet» 2017 zur Hymne der Frauenproteste gegen den Sexismus von US-Präsident Donald Trump wurde.