Von: Hans-Ulrich Keller, dpa | 31.10.19

STUTTGART (dpa) - Der Merkur zieht vor der Sonne vorbei. Das ist selten und am besten in Sternwarten zu sehen. Etwas besser sichtbar werden die Leoniden sein.

Herausragendes astronomisches Ereignis ist in diesem Monat der Merkurtransit am 11. November. Der innerste und kleinste Planet unseres Sonnensystems, der flinke Merkur, zieht als winziger, dunkler Punkt vor dem grellen Sonnenball vorüber. Alle vier Monate überholt Merkur die Erde auf der Innenbahn. Da die Merkurbahn um sieben Grad zur Erdbahnebene geneigt ist, wandert Merkur fast immer nördlich oder südlich an der Sonne vorbei. Nur in den seltenen Fällen, wenn er beim Überholen gleichzeitig die Erdbahnebene kreuzt, läuft er zwischen Sonne und Erde hindurch, wobei er als winziger, dunkler Punkt vor der Sonnenscheibe erscheint. Einen solchen Vorgang nennt man Merkurdurchgang oder –transit.

