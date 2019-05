Von: Thomas Bremser, dpa | 19.05.19

Eine Szene aus "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" aus der 8. Staffel. Foto: -/Courtesy Of Hbo/Sky/dpa

BERLIN (dpa) - «Game of Thrones» ist so gut wie Geschichte: Das preisgekrönte Fantasy-Epos geht mit Folge 73 in TV-Rente. Nach Meinung vieler Fans ging den Machern am Ende ohnehin die Luft aus.

Wie beendet man eine TV-Serie, die Fans auf der ganzen Welt über acht Jahre lang fesselt? Die allein durch die Buchvorlage eine treue Anhängerschaft hat? Zu der unzählige Fantheorien durchs Netz geistern? Die Macher von «Game of Thrones» hatten lange Zeit, sich Gedanken über das große Finale zu machen. In der Nacht auf Montag (20. Mai) präsentieren sie den deutschen Zuschauern die Antwort.

Ab dann ist die 73. und letzte Episode der mehrfach mit einem Emmy ausgezeichneten Fantasy-Saga beim Pay-TV-Sender Sky und im Internet zu sehen. Und etliche Zuschauer werden sich wohl den Wecker stellen, um die letzten Minuten des «Spiels der Throne» schon am frühem Morgen zu verfolgen. Denn die Gefahr, im Lauf des Tages beim Surfen im Internet oder durch Gespräche im Bus aus Versehen das Ende mitzubekommen, ist groß.

Der Hype war riesig, bevor die achte «GoT»-Staffel vor wenigen Wochen startete. Die Fans fragten sich, wie die Serienschöpfer es schaffen würden, die unzähligen Handlungsstränge in nur sechs Folgen zufriedenstellend zusammen und die Handlung zu einem plausiblen Ende zu bringen. Die Antwort ist für manch einen Anhänger ernüchternd.

Trotz grandioser, musikalischer Untermalung und atemberaubender, visueller Effekte bleibt bei vielen ein fader Beigeschmack. Die Handlung sei zu schnell vorangepeitscht worden, kritisieren Zuschauer in Fanforen. Logik und Charakterentwicklungen blieben so oft auf der Strecke.

Der böse Nachtkönig etwa, der mit seiner Zombiearmee von der allerersten Folge an als großer Endgegner aufgebaut worden war, fand schon in der dritten Episode der finalen Staffel ein plötzliches Ende. Dies sorgte zwar für eine denkwürdige Szene, kam für viele aber trotzdem zu schnell. Auch der unspektakuläre Tod der zweiten, großen Antagonistin - Königin Cersei Lannister - wurde vielfach kritisiert.

Doch Kritik an der derzeit wohl meist gehypten Fernsehserie ist nicht neu. Die Autoren können es halt nicht jedem rechtmachen. «Einige Leute werden zufrieden sein. Andere dagegen nicht so sehr», sagten Sophie Turner und Maisie Williams, die die Schwestern Sansa und Arya Stark spielen, kürzlich in einem Interview über die letzten Folgen.

Viele rechnen damit, dass die Saga, die auf der noch unfertigen Buchreihe «Das Lied von Eis und Feuer» basiert, mit einem Knall enden wird. Mit der eigentlichen Sympathieträgerin Daenerys Targaryen wurde kurz vor dem Finale - zum Unmut vieler Zuschauer - ein neuer Bösewicht erschaffen, den es nun zu bekämpfen gilt. Inklusive Drachen und Armee.

Nach den letzten 80 «Game of Thrones»-Minuten und der zweistündigen Doku «The Last Watch», die in einer Woche ausgestrahlt wird, müssen sich die Fans nun von Jon Schnee, Arya Stark und Co. verabschieden. Und dann?

Der US-Sender HBO hat bereits einen Ableger geplant, der tausende Jahre vor den Ereignissen bei «GoT» spielt - ebenfalls auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Wann die Serie um Hollywood-Star Naomi Watts (50, «King Kong») zu sehen sein wird, ist aber noch unklar.

Streaming-Gigant Netflix hat sich die Rechte an der Buchreihe «Die Chroniken von Narnia» gesichert, Konkurrent Amazon Prime verspricht eine «Herr der Ringe»-Serie. Außerdem könnte es Medienberichten zufolge serielle Neuauflagen von «Avatar» und «Conan, der Barbar» geben. Für Fantasy-Nachschub ist also auch nach dem dramatischen «Game of Thrones»-Finale gesorgt.