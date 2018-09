Zugstrecke zum Mekong kommt 2023

Von: Björn Jahner | 09.09.18

THAILAND: Der Bauarbeiten zur geplanten zweigleisigen Bahnstrecke von Den Chai in der Nordprovinz Phrae zum 323 Kilometer entfernten Grenzort Chiang Khong am Mekong sollen beschleunigt werden, damit sie zwei Jahre früher in Betrieb genommen werden kann.

Gemäß Transportminister Arkhom Termpittayapaisith sei das 85-Milliarden-Baht-Projekt Teil des Verkehrsinfrastrukturentwicklungsplanes des Transportministeriums für die Jahre 2015 bis 2022, das am 31. Juli vom Kabinett genehmigt wurde. Das Ministerium hatte die staatliche Eisenbahngesellschaft von Thailand (SRT) gebeten, den Bau der lang erwarteten Linie zu beschleunigen, so dass sie bereits im Jahr 2023 vor dem ursprünglich geplanten Termin im Jahr 2025 eröffnet werden kann. Seit über 50 Jahren warten die Einwohner von Phrae, Lampang, Phayao und Chiang Rai, dass ihre vier Provinzen auf dem Schienenweg miteinander verbunden werden.



Die Strecke wird über 26 Bahnhöfe und vier Tunnel verfügen. Die Umsetzung war mit ständigen Verzögerungen konfrontiert, einschließlich der Notwendigkeit einer neuen Studie im Jahr 2004, mit der in Erfahrung gebracht werden sollte, wie sie mit der entstehenden 421 Kilometer langen Zugsstrecke von Kunming in China zur laotischen Hauptstadt Vientiane verbunden werden kann.



Die Route beginnt am Bahnhof Den Chai in Phrae und erhält Anschluss an die nördliche Zuglinie von Hua Lamphong in Bangkok nach Chiang Mai. Sie führt weiter nach Norden durch Lampang, Phayao sowie Chiang Rai und endet in Chiang Khong.