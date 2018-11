Zuggäste missachten Rauchverbot

Von: Björn Jahner | 04.11.18



THAILAND: Ungefähr sechs von 10 Bahnreisende verstoßen gegen das Rauchverbot, so das Ergebnis einer Untersuchung des Tobacco Control Research & Knowledge Management Center.

Bei der Studie wurden 578 Passagiere in insgesamt 72 Zügen auf vier Strecken interviewt: Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Ubon Ratchathani, Bangkok-Nong Khai und Bangkok-Surat Thani. Mit der Umfrage sollte in Erfahrung gebracht werden, ob das Rauchverbot in Zügen nach dem Tabakkontrollgesetzt aus dem Jahr 2017 eingehalten wird. Das Qualmen ist laut dem Gesetz landesweit auch auf Bahnsteigen verboten, ebenso der Verkauf von Zigaretten an Bord der Züge. Verstöße werden mit bis zu 5.000 Baht geahndet. Das Gesetz beinhaltet auch eine Geldbuße von bis zu 50.000 Baht, wenn Nichtraucherbereiche nicht mit Rauchverbotsschildern als solche ausgewiesen sind.



Trotz des drohenden Strafmaßes sagten 67,4 Prozent der Befragten, dass sie in Zügen nach wie vor rauchende Personen gesehen hätten, während 61,5 Prozent angaben, dass Zigarettenverkäufer weiterhin ihrem Geschäft auf der Schiene nachgehen. 71 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben zu, selbst auf Bahnsteigen geraucht zu haben, 33,3 Prozent sagten, dass sie in Bahnhöfen oder in den Zügen keine Rauchverbotsschilder gesehen hätten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 80 Prozent der Befragten antworteten, dass sie nicht gewusst hätten, dass in Zügen oder auf Bahnsteigen ein Rauchverbot gilt.



Das Gesundheitsminis­terium hat zwischenzeitlich bekanntgegeben, dass die Zahl rauchbedingter Todesfälle zugenommen habe, auch wenn die Zahl von Rauchern in den letzten Jahren rückläufig ist. Eine medizinische Studie aus dem Jahr 2014 hat zum Ergebnis, dass 54.512 Menschen an rauchbedingten Krankheiten starben, obwohl sie über die Gefahren aufgeklärt wurden.