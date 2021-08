PATTAYA: In der Nähe des Bahnübergangs Soi Siam Country Club erfasste ein Zug am Samstag um Mitternacht einen thailändischen Youtuber, der am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag.

Der Youtube-Kanal von BA würdigte sein getötetes Mitglied, das als „Beer Apache“ bekannt war. Ein Freund sagte aus, er habe mit „Beer Apache“ Alkohol getrunken, als dieser plötzlich aufstand und verschwand. Der 56-jährige Zugführer berichtete der Polizei, er sei von Map Ta Phut in Richtung Sri Racha gefahren, als er jemanden auf den Gleisen liegen sah. Er hupte und bremste den Zug, aber es war zu spät. Die Polizei untersucht, ob es sich um einen Unfall oder um Selbstmord gehandelt hat.