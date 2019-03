Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.19

HAT YAI: Ein zwölfjähriger Junge wurde von einem Zug erfasst und getötet, als er auf dem Schienenstrang in seinem Handy vertieft war.

Anwohner hatten gesehen, wie der Junge völlig in sein Handy versunken war. Er hörte offensichtlich die Alarmtöne des Express Nr. 46 mit dem Ziel Bangkok nicht. Der Schüler wurde von dem Zug rund 40 Meter mitgeschleift. Der Junge ging in der Nähe des Unglücksortes in die letzte Klasse der Grundschule der Tatong-Stiftung.