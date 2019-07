Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.19

THAILAND: Der Zugverkehr in den Süden und aus dem Süden wurde am Montag eingestellt, nachdem in der Provinz Ratchaburi ein Güterzug aus dem Gleis gesprungen war.

Der Güterzug entgleiste aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Bahnhöfen Ban Ku Bua und Ratchaburi. Die Staatsbahn hat umgehend Arbeitstrupps zur Unglücksstelle entsandt. Züge vom Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong warteten an mehreren Stationen vor dem Bahnhof Ratchaburi auf die Freigabe. Der Expresszug Nr. 40 von Surat Thani nach Bangkok hielt am Bahnhof Phetchaburi. Passagiere wurden mit Bussen nach Bangkok und zu anderen Zielen befördert.