CHA-AM: Der Bahnverkehr zwischen Bangkok und den Südprovinzen des Landes kam am Montag zum Erliegen, nachdem im Bezirk Cha-am der Provinz Phetchaburi ein Zug auf der Linie Nr. 255 in den Mittagsstunden entgleiste.

Der Zug befand sich auf dem Weg von Thonburi nach Chumphon als er um 12.04 Uhr aus den Schienen sprang, kurz nachdem er den Bahnhof Huay Sai Tai in Cha-am verlassen hatte. Bei dem Unfall wurden keine Fahrgäste verletzt. Die Arbeiter der Thailändischen Staatsbahn (SRT) rückten mit schweren Gerätschaften an, um die sechs Waggons zurück auf die Schienen zu heben. Hua Hins Bahnhofvorsteher Prasong Komut vermutet, dass es durch den Diebstahl von Verbindungseisen zu der Entgleisung kam, mit denen die Schienen an den Schwellen befestigt sind. Wegen dem Unfall kam es am Montag zu erheblichen Verspätungen auf der Südroute.