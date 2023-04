Von: Björn Jahner | 02.04.23

BANGKOK: Thailand hat wieder einmal bewiesen, dass es besser „lächelt“ als die meis­ten anderen Urlaubsländer, wenn es um Reise-Rankings geht, und belegte den vierten Platz in einer Umfrage zu den 10 günstigsten Reiseländern. Die Umfrage wurde von der in den USA ansässigen Zeitschrift Kiplinger durchgeführt, einem amerikanischen Verlag für Wirtschaftsprognosen und persönliche Finanzberatung. Sind die Urlauber zufrieden, zeigt sich dies auch in Rankings.

Der Umfrage zufolge belaufen sich die durchschnittlichen Tagesausgaben während eines Besuchs in Thailand auf etwa 52 US-Dollar, wobei die Übernachtungen im Durchschnitt 21 US-Dollar pro Nacht und die Mahlzeiten etwa 14 US-Dollar pro Tag kosten.

Teure Flüge, günstiger Aufenthalt

Während Flüge nach Thailand zu bestimmten Zeiten des Jahres etwas teuer sein können, stellt Kiplinger fest, dass die Einsparungen bei anderen Ausgaben dies mehr als wettmachen. Thailand ist nicht nur preisgünstig, sondern auch für seine tropischen Strände, Dschungeltempel, buddhistischen Statuen und köstlichen Speisen in Restaurants und auf Straßenmärkten bekannt. Kein Wunder, dass Thailand immer wieder das meistbesuchte Land Südostasiens ist.

Die hohen Flugpreise werden durch die günstigen Kosten vor Ort wettgemacht, finden viele Reisende. Foto: iamdoctoregg / Adobe Stock

Für neugierige Reisende: Laos führt die Liste als günstigstes Reiseland mit durchschnittlichen Tagesausgaben von nur 15 US-Dollar an, gefolgt von der Türkei mit 23 US-Dollar, Indonesien mit 47 US-Dollar, Ungarn mit 70 US-Dollar, Costa Rica mit 81 US-Dollar, Mexiko mit 93 US-Dollar, der Dominikanischen Republik mit 110 US-Dollar, Portugal mit 116 US-Dollar und Griechenland mit 131 US-Dollar.

Erwähnenswert ist auch, dass Thailand kürzlich bei den „Grand Travel Awards 2023“ in Stockholm, Schweden, neben Italien als herausragendes Reiseziel ausgezeichnet wurde. Bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung werden die Reiseziele durch Umfragen unter schwedischen Reisenden und Reisebüros ausgewählt.

Strände und Nachtleben beliebt

Thailand belegt in Umfragen und Erhebungen regelmäßig Spitzenplätze, sei es bei den besten Stränden der Welt, dem besten Nachtleben oder dem besten Essen.

Im Jahr 2021 war das Land des Lächelns laut einer von Mastercard durchgeführten Umfrage das zweitbeliebteste Reiseziel im asiatisch-pazifischen Raum. Bei der Umfrage wurden Faktoren wie die Zahl der internationalen Übernachtungsgäste, der von den Besuchern ausgegebene Geldbetrag und die Zahl der Übernachtungen in jedem Reiseziel berücksichtigt.

Bangkok wurde außerdem im „Global Destination Cities Index“ von Mastercard als die meistbesuchte Stadt der Welt im Jahr 2019 eingestuft.

Neben diesen Rankings erhielt Thailand in den letzten Jahren auch zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen als beliebtes Reiseziel.

Eisgekühlte, frische Früchte immer und überall rund um die Uhr genießen. In Thailand kein Problem! Foto: nathamag11 / Adobe Stock

Thailand hat gut lachen

Im Jahr 2019 wurde das Königreich bei den „Travel + Leisure's World's Best Awards“ als „Bestes Land“ ausgezeichnet, und Bangkok wurde zur „Besten Stadt“ im asiatisch-pazifischen Raum gekürt. Außerdem wurde Thailand bei den „Pacific Area Travel Writers Association Awards 2018” als „World's Best Tourist Destination” ausgezeichnet.

Im internationalen Vergleich hat Thailand also gut lachen – wegen seiner reichen Kultur, atemberaubenden Landschaften, köstlichen Speisen und freundlichen Menschen. Worauf warten Sie noch?