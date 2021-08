28. Street Parade in Zürich. Foto: epa/Melanie Duchene

ZÜRICH: Nach zwei coronabedingten Absagen soll es kommendes Jahr in Zürich wieder die Street Parade geben.

«Die 29. Street Parade findet am Samstag, 13. August 2022, von 13.00 Uhr bis Mitternacht statt», kündigen die Veranstalter an. Die diesjährige Parade hätte am Samstag (14.8.) stattfinden sollen und wäre die 30. gewesen. Auch sie war auf behördliche Anweisung wegen der Covid-19-Krise abgesagt worden. Die Street Parade ist ein europäisches Großereignis für Fans elektronischer Musik und gilt als größte Techno-Party der Welt. Rund um den Zürichsee rollen Dutzende Musikbühnen, Hunderttausende tanzen. Die erste Street Parade 1992 hatte 1000 Besucher. 2001 wurden erstmals mehr als eine Million Besucher gezählt.