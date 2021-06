ZÃ¼gige Impfkampagne kÃ¶nnte Immobilienmarkt beleben

BANGKOK: Die durch eine zügige Impfkampagne vorangetriebene wirtschaftliche und touristische Erholung wird nach Angaben von Vichai Viratkapan, dem stellvertretenden Generaldirektor des Real Estate Information Center (REIC), dazu beitragen, den geschwächten Immobilienmarkt in den vom Tourismus abhängigen Provinzen wieder zu beleben.

„Tourismusdestinationen wie Phuket, Hua Hin in Prachuap Khiri Khan und Cha-am in Phetchaburi sahen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 einen starken Rückgang des Wohnungsmarktes, da die Pandemie die Tourismusindustrie verwüstete", erläuterte Vichai. In Phuket ging die Nachfrage nach Wohnungen in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit nur 443 verkauften Einheiten stark zurück, ausgehend von einem Höchststand von fast 3.800 Einheiten im Jahr 2018. Die Menschen fühlten sich in der Covid-19-Pandemie in Bezug auf ihre Arbeitsplätze unsicher und hielten sich bei Immobilienkäufen zurück. Das Angebot an neuen Wohnungen in Phuket sank drastisch mit nur 423 Einheiten in der zweiten Jahreshälfte 2020, verglichen mit einem Höchststand von 3.900 Einheiten in der ersten Hälfte des Jahres 2018.

Laut Phattanan Phisutvimol, Präsident der Phuket Real Estate Association, waren die Wohnungsverkäufe in Phuket im vergangenen Jahr schwach, insbesondere bei Reihenhäusern. „Die meisten Menschen hatten ein geringeres Einkommen, während die Banken bei der Bewilligung von Hypothekenkrediten sehr vorsichtig waren.“

Die Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung durch Phukets Sandbox-Modell ist in der Branche gering. „Wenn Phuket ausländische Touristen willkommen heißt, bleiben womöglich thailändische Besucher weg, da jeder weiß, dass geimpfte Menschen immer noch mit dem Virus infiziert sein können", glaubt Phattanan. Außerdem gelte Thailand aufgrund einer hohen Anzahl von Infektionen als Risikoland, so dass die Zahl der ausländischen Touristen unsicher bleibt.