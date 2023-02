LOPBURI: Die Bahnstrecke, die Bangkok mit dem Norden verbindet, wurde am Samstagmorgen wieder vollständig geöffnet, nachdem sie wegen der Entgleisung eines Güterzugs in der Provinz Lopburi in Zentral-Thailand am Freitag (17. Februar 2023) vorübergehend geschlossen war, teilte die State Railway of Thailand (SRT) am Samstag mit.

Ein Güterzug, der in die Provinz Lampang unterwegs war, entgleiste am Freitag in der Nähe des Bahnhofs Tha Khae im Bezirk Mueang von Lopburi. Die Gleise wurden beschädigt, aber es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die SRT setzte am Freitag drei Personenzüge aus: zwei von Bangkok nach Chiang Mai und einen von Bangkok nach Phrae. Sie bot den Inhabern von Fahrkarten Rückerstattungen oder neue Fahrzeiten an.

Der Gouverneur der SRT, Nirut Maneephan, besuchte am Freitag die Unfallstelle. Die entgleisten Container wurden entfernt und die Gleise bis Freitag um Mitternacht repariert, sagte er gegenüber der Presse.

Der Zugverkehr zwischen Bangkok und dem Norden wurde am Samstagmorgen wie gewohnt wieder aufgenommen, bestätigte er.