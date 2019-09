Von: Björn Jahner | 08.09.19

BANGKOK: So exotisch die Kult-Fleischbällchen „Köttbullar“ für die thailändische IKEA-Kundschaft auch sein mögen, so dürfte der neueste Food-Trend des schwedischen Möbelgiganten genau nach ihrem Geschmack sein: quitschbuntes Zuckerwatte-Softeis in den IKEA-Farben Blau und Gelb! Das nämlich ist seit Kurzem neben Bubble Tea im IKEA Bangyai erhältlich und hat sich in Windeseile zum Foto-Hit auf sozialen Netzwerken entwickelt.

Eine Portion Zuckerwatte-Softeis inklusive IKEA-Fähnchen kostet 29 Baht; Bubble Tea 45 Baht, eine Extra-Zugabe von Tapioka-Perlen für zusätzliche 10 Baht. Diese sind praktischerweise so winzig bemessen, dass sie auch mit einem normalen Trinkhalm problemlos in den Mund flutschen!