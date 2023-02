Foto: The Nation

BANGKOK: Zuckerfabriken in ganz Thailand arbeiten daran, das Problem der Verbrennung von Zuckerrohr in den Griff zu bekommen, um die Feinstaubbelastung (PM2,5) zu verringern.

Das Office of Cane and Sugar Board (OCSB) lud kürzlich alle an der Zuckerrohr- und Zuckerindustrie beteiligten Parteien ein, einschließlich Vertretern von Zuckerrohrbauern und Zuckerfabriken. Erörtert wurden Maßnahmen zur Beendigung der Verbrennung von Zuckerrohr, damit die Umweltauswirkungen und das Auftreten von PM2,5 verringert werden können.

„Um dieses Problem nachhaltig zu lösen, müssen alle Parteien, einschließlich der Regierungsbehörden und der Fabriken, zusammenarbeiten, indem sie die Landwirte bei der Ernte von frischem Zuckerrohr unterstützen“, betonte Pramote Wittayasuk, Präsident der Thai Sugar Millers Corporation (TSMC).

57 Zuckerfabriken seien laut Khun Pramote zur Zusammenarbeit mit den Provinz- und Kommunalbehörden bereit. Der Plan zur Lösung dieses Problems besteht darin, „den Vertragsbauern ein Darlehen für den Kauf von Zuckerrohrerntefahrzeugen zu gewähren, damit sie das Zuckerrohr im Vergleich zum Einsatz von Arbeitern zu geringen Kosten ernten können“, erklärte Khun Pramote.

Er führte fort, dass die TSMC bereit sei, Zuckerrohrblätter für 800 Baht pro Tonne zur Stromerzeugung zu kaufen. Er fügte hinzu, dass die Agentur den Preis für verbranntes Zuckerrohr um 30 Baht pro Tonne senken werde, um die Landwirte zu ermutigen, das Verbrennen des Rohrs einzustellen.

„Dies wird dazu beitragen, die Effizienz der Zuckerrohrgewinnung zu steigern, was sowohl den Landwirten als auch den Fabriken zugutekommen wird“, so Khun Pramote.

Die Zuckerfabriken betrachten jedoch die Vorschriften, wonach der Kauf von Zuckerrohr mit einer Süße von weniger als sechs Prozent (geschätzter Ertrag von Rohrzucker aus Zuckerrohr) und von verbranntem Zuckerrohr, das nicht den Standards entspricht, verweigert wird, als ungerecht und nicht förderlich für nachhaltige Lösungen.

Als langfristige Lösung werden die Zuckerfabriken dazu beitragen, die Landwirte für einen nachhaltigen Anbau zu sensibilisieren, z. B. durch die Förderung des Einsatzes von Landmaschinen und die Änderung der Anbaumethoden für Zuckerrohr.

Nach Angaben der Agentur für die Entwicklung von Geoinformatik und Raumfahrttechnologie war die Verbrennung von Wald- und Landwirtschaftsabfällen in den letzten 10 Jahren die Hauptursache für PM2,5.

Nach Angaben von „Isra News“ belief sich die Verbrennung von Wald- und Landwirtschaftsflächen im Jahr 2021 auf insgesamt etwa 35 Millionen Rai (5,6 Hektar).

Der höchste Anteil entfiel auf das Abbrennen von Reisfeldern mit 20 Millionen Rai (57 Prozent), gefolgt vom Abbrennen von Wäldern mit 9,7 Millionen Rai (28 Prozent) und dem Abbrennen von Zuckerrohr mit 2,7 Millionen Rai (8 Prozent).