Von: Björn Jahner | 16.06.23

TRANG: Bei einer Inspektion des Mittagessens für Schüler an einer Schule in der Provinz Trang wurde festgestellt, dass die Schüler keine angemessenen Mahlzeiten erhielten, teilte das Provinzbüro der Nationalen Antikorruptionskommission am Donnerstag (15. Juni 2023) mit.

Obwohl auf der Speisekarte in der Cafeteria der Schule angegeben war, dass die Schüler Hühner- und Schweinefleisch erhalten würden, bekamen einige Schüler keines der beiden Fleischsorten, während andere nur ein einziges Stück erhielten, so das Ergebnis der Inspektion.

Ein Inspektorenteam wurde zu der ungenannten Schule geschickt, nachdem bei der Kommission Beschwerden über das den Schülern servierte Mittagessen eingegangen waren.

Bundit Kuansuwan, der Leiter des Kommissionsbüros in Trang, schickte Yuttana Wimolmuang, einen auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Beamten, und sein Team zusammen mit Chaiwut Sawatdirak, dem Vorsitzenden des Antikorruptionsclubs von Trang, in die Schule, um das Mittagessen der Schüler zu überprüfen.

Die Schule hat 250 Schüler vom Kindergarten bis zur Klasse 9. Sie erhält von der Regierung Mittel für die Ausgabe von Mittagessen an 208 Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Insgesamt erhält die Schule 4.576 Baht pro Tag, also 22 Baht pro Schüler.

Das zugewiesene Budget wird auf der Ebene der Unterbezirke ausgezahlt, und die Schulen können Auftragnehmer mit der Bereitstellung des Mittagessens beauftragen.

Die Schüler der Klassen 7 bis 9, insgesamt 42, brachten entweder Essen von zu Hause mit oder kauften es im Laden der Schule. Zwei islamische Schüler der unteren Klassenstufen brachten ihre eigenen Mahlzeiten mit, da der Speiseplan der Schule manchmal Schweinefleisch enthält.

Das Inspektionsteam stellte fest, dass der Auftragnehmer die Mahlzeiten in der Schulküche zubereitete und 300 Baht pro Tag für Wasser und Strom bezahlte.

Auf der Speisekarte, die am Tag der Inspektion in der Schule auslag, stand, dass das Mittagessen gebratene Nudeln mit Gemüse und Schweinefleisch, Suppe mit gehacktem Huhn und eine halbe Banane beinhaltet. Die Bananen waren jedoch durch Guaven ersetzt worden, da auf dem örtlichen Markt keine erhältlich waren.

Bei der Kontrolle des Mittagessens der einzelnen Schüler wurde festgestellt, dass einige Schüler nur eine sehr kleine Portion Fleisch – in einigen Fällen nur ein Stück – oder gar kein Fleisch erhielten.

Obwohl die Lehrer den Schülern erlaubten, ihre Tabletts aufzufüllen, bis sie satt waren, wurde festgestellt, dass die Schüler immer noch zu wenig Fleisch bekamen.

Arunsri Thiengtham, der Direktor der Schule, sagte, dass die Mittagessen-Zubereitung ausgelagert wurde und dass die Lehrkräfte die Lebensmittelqualität und die Menüplanung überwachen.

Khun Yutthana bemängelte jedoch, dass einige Schüler im Vergleich zum zugewiesenen Budget unzureichende Lebensmittel erhielten.

Die Lehrkräfte wurden von den Inspektoren angewiesen, das Essen strenger zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Menge und Qualität den vertraglichen Anforderungen entspricht und für die Schüler ausreichend ist.

Die Antikorruptionskommission führt seit mehr als drei Jahren in allen 10 Bezirken der Provinz Trang Inspektionen betreffend der Schulverpflegung durch.