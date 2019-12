Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.19

ENGELBERG (dpa) - Zu starker Wind hat die Austragung einer Skisprung-Qualifikation in Engelberg verhindert.

Am Sonntag war die Durchführung des unmittelbar vor dem richtigen Springen geplanten Durchgangs nicht möglich. Der Wind im schweizerischen Engelberg drehte am Sonntagmittag zu stark und hatte zudem Geschwindigkeiten von über fünf Meter pro Sekunde. Stattdessen dürfen nun beim letzten Einzel vor der Vierschanzentournee am Sonntag (15.00 Uhr) alle 63 Starter im ersten Durchgang antreten..