Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.19

BANGKOK: Die staatliche Transport Company wird vom 10. bis 13. April ihre Bus- und Vanfahrten täglich um 3.000 auf 9.000 wegen des erwarteten Andrangs zum thailändischen Neujahrsfest erhöhen.

Gemäß dem Geschäftsführer der Transport Company, Jirasak Yaowatsakul, will sein Unternehmen täglich ab Bangkok rund 206.000 Fahrgäste befördern. Für den Rückweg nach Bangkok werden es vom 14. bis 17. April täglich rund 8.100 Fahrten sein. Jirasak appelliert an die Passagiere, sich rechtzeitig über die Website des Unternehmens www.transport.co.th, am Schalter oder über das Call Center 1490 Tickets zu besorgen.