Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.20

BANGKOK: Das Management-Gremium der Regierung für die Coronavirus-Krise hat am Montag beschlossen, die dreitägigen Songkran-Feiertage auf den Juli zu verschieben, um den Virusausbruch einzudämmen.

Das Gremium der Regierung schlug außerdem vor, die Unterhaltungsstätten sollten landesweit um 20 Uhr schließen, um große Menschenansammlungen zu vermeiden. Über beide Vorschläge muss jetzt das Kabinett entscheiden.

Das Komitee unter Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha kam zu dem Schluss, dass das Festival im Juli statt im April gefeiert werden sollte. Zuvor hatte ein Virologe an die Regierung appelliert, die Thais sollten von China lernen und das thailändische Neujahr durcharbeiten, um Massenbewegungen der Bevölkerung zu verhindern. So hätte China den Ausbruch von Covid-19 während des chinesischen Neujahrsfestes verringern können, schrieb Yong Poovorawan, Chef des Kompetenzzentrums für klinische Virologie an der Chulalongkorn-Universität. Das traditionelle thailändische Neujahr vom 13. bis 15. April sollte als Arbeitstage deklariert werden. Später könnte die Regierung Ersatzfeiertage beschließen.