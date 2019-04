Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

BANGKOK: Beim Songkran-Festival Mitte April sind Hochdruckwasserpistolen sowie die Verwendung von Eis und schmutzigem Wasser verboten. Die Polizei wird weiter ein Auge auf Autofahrer haben, die unter Alkoholeinfluss stehen.

General Chalermkiart Srivorakhan, stellvertretender Polizeichef, sagte am Dienstag, die Verbote dienten der Sicherheit der feiernden Bevölkerung. Verboten seien zudem das Abfeuern von Schüssen in die Luft und der Verkauf von Alkohol an Personen unter 18 Jahren. Erlaubt ist das Wasserspritzen von den Ladeflächen Pick-ups, vorausgesetzt, dass dies ordnungsgemäß, sicher und ohne die Gefahr eines Verkehrsunfalls erfolgt. Der General appelliert an die jungen Menschen, sich angemessen zu kleiden. Tausende ausländische Touristen würden an den beliebten Bangkoker Veranstaltungsorten wie Khao San, Silom und Asiatique erwartet. Zur Sicherheit aller Festteilnehmer wird die Polizei in Zusammenarbeit mit der Armee und den lokalen Verwaltungen landesweit Operationszentren einrichten. Zudem werden an Checkpoints Fahrzeuge nach illegalen Gegenständen kontrolliert.