Written by: Redaktion DER FARANG | 21/03/2019

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat am Dienstag beschlossen, zu Songkran vom 10.

April bis Mitternacht am 18. April auf den Motorways Bangkok-Pattaya und Bangkok-Bang Pa-in-Bang Phli auf Mautgebühren zu verzichten. Zum thailändischen Neujahrsfest werden erneut Millionen Menschen mit dem Auto zu ihrer Familie oder zu Urlaubstagen unterwegs sein. Damit es nicht zusätzliche Staus gibt, wird auf die Mautgebühr verzichtet. Offizielle Feiertage für das Songkran-Festival sind vom 12. bis 16. April. Es wird jedoch erwartet, dass viele Familien sich ein bis zwei Tage vorher auf den Weg machen, um den starken Verkehr auf den drei Hauptverkehrsadern in den Norden, Nordosten und Süden zu vermeiden. Die Transportunternehmen setzen zusätzliche Busse ein, um das steigende Passagieraufkommen zu bewältigen. Fluggesellschaften bieten weitere Flüge an, und die Eisenbahn hat Sonderzüge angekündigt.