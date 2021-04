Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) wird während der Songkran-Feiertage vom 9. bis 14. April jeweils von 16 bis 23 Uhr am Kanal Ong Ang im Bezirk Phra Nakhon eine Einkaufsmesse veranstalten und lokale Produkte aus 50 Bangkoker Bezirken bewerben.

„Auf der Messe werden mehr als 50 Produktstände aufgebaut, darunter für Lebensmittel, Getränke, Kräuter, Schmuck, Kleidung und Souvenirs", kündigt Wanlaya Wattanarat an, stellvertretender Sekretär der Stadt. Bei einer Zeremonie am 12. April wird Wasser auf eine Buddhastatue gegossen, um sie zu segnen. Musikdarbietungen und kulturelle Aufführungen sind für den 12. und 13. April geplant. Händler und Touristen sind aufgerufen, bunte Kleidung zu tragen, um dem Songkran-Festival Farbe zu verleihen.

Der Kanal Ong Ang wurde zu einem neuen touristischen Wahrzeichen Bangkoks entwickelt und bietet täglich kulturelle Ausstellungen. Besucher können am Freitag, Samstag und Sonntag von 16 bis 22 Uhr eine Kajaktour auf dem 750 Meter langen Kanal unternehmen. Touristen können den Kanal mit der U-Bahn erreichen, indem sie an der Station Sam Yod aussteigen, oder das Chao-Phraya-Schnellboot am Pier Phra Phuttha Yodfa Bridge verlassen. Die öffentlichen Busse der Nr. 4, 5, 7, 21, 37, 40, 85 und 529 bringen Fahrgäste zum Kanal.