Zu Songkran 80.000 Polizisten im Einsatz

Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.21

Während der Songkran-Feiertage muss im ganzen Land mit Kontrollstellen der Polizei gerechnet werden. Foto: The Nation

THAILAND: 80.000 Polizisten sollen an den Songkranfeiertagen landesweit für einen flüssigen Verkehr sorgen, Straßensperren einrichten und Verkehrsunfälle aufnehmen.

Vor einem Jahr starben an den sogenannten „sieben gefährlichen Tagen“ des thailändischen Neujahrsfestes bei 3.405 Verkehrsunfällen 378 Menschen. Die Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrsopfer um fünf Prozent zu reduzieren. Jeder, der in einen Zwischenfall verwickelt wird, wird einem Atemalkoholtest unterzogen, und als Beweissicherung stehen an allen Kontrollstellen oder bei Alkoholtests Videokameras bereit.



An folgenden Hauptverkehrsstraßen werden Kontrollstellen eingerichtet:



1. Phahon Yothin: Unterbezirk Nong Yao, Saraburi.



2. Phaholyothin: Klang Daet - Nakhon Sawan Tok.



3. Mittraphap: Unterbezirk Thap Kwang, Sikhio, Saraburi.



4. Rangsiyothai: Pak Nam Pho - Bang Muang, Nakhon Sawan.



5. Kabinburi-Pakthongchai: Kabin Wang Nam Khiao, Kabinburi.



6. Buriram - Aranyaprathet: Ta Phraya - Non Daeng.



7. Saraburi-Umgehung West: Unterbezirk Pak Khao, Saraburi.