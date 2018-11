Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

BANGKOK: Ein leitender Verkehrspolizist hat nachts an der Phuttamonthon Sai 4 viermal auf einen Nachbarn geschossen und ihn getötet.

Das Opfer arbeitete in einer Firma, die gegrilltes Schweinefleisch verkauft. Laut einem Bericht von „Thai Rath“ hatte der Verkehrspolizist mehrfach den 35 Jahre alten Mann aufgefordert, den Auspuff des Motorrades zu reparieren. Doch das Motorrad gehörte einem anderen Mitarbeiter, der nur vier bis fünf Tage in der Firma arbeitet. Am Montagabend kam der Polizist nach Hause und ärgerte sich erneut über das lärmende Motorrad. Er fragte den Nachbarn, warum der Auspuff nicht repariert worden sei. Dann griff er zu seiner Waffe und schoss mehrfach auf der Straße. Der Nachbar flüchtete in die Firma, doch der Polizist verfolgte und tötete ihn. Der Mann wurde in Rücken, Bauch, Brust und rechten Arm getroffen. Seitdem ist der Beamte auf der Flucht.

Source: Thai Rath