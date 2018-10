Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

BANGKOK: Die Regierung hat die Bevölkerung aufgerufen, sich zum zweiten Todestag Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej am 13. Oktober in Gelb zu kleiden.

Sollte keine gelbe Bekleidung vorhanden sein, könnten Thais auch auf andere Farben zurückgreifen, aber nicht auf Schwarz, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Wissanu Krea-ngam. Am Morgen des 12. Oktober organisieren staatliche Behörden und Agenturen landesweit zu Ehren des verstorbenen Herrschers Tham-boon-Zeremonien. Am 13. Oktober folgt in Bangkok eine königliche Zeremonie in der Thronhalle Amarin Winichai.