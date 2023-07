Von: Björn Jahner | 15.07.23

SI RACHA: Besucher des Khao Kheow Open Zoo in Si Racha in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes können jetzt einen Blick auf drei junge Wasserschweine werfen, die am 5. Mai 2023 in dem Zoo geboren wurden.

Der Zoo beherbergt nun 14 Wasserschweine, auch Capybara genannt, darunter 10 weibliche und vier männliche. Das Wasserschwein ist ein riesiges, in Südamerika beheimatetes Nagetier. Es ist das größte lebende Nagetier und gehört zur Gattung Hydrochoerus.

Das Tier bewohnt Savannen und dichte Wälder und lebt in der Nähe von Gewässern. Es handelt sich um eine sehr gesellige Art, die in Gruppen von bis zu 100 Tieren vorkommt, normalerweise aber in Gruppen von 10 bis 20 Tieren lebt. Sie gilt nicht als bedrohte Art.