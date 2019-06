Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

TAK: Zollbeamte und Soldaten haben auf dem Highway Mae Sot-Tak über 4.500 Babyschildkröten und einige tropische Fische in einem Fahrzeug beschlagnahmt.

Es waren 586 indische Sternschildkröten, eine von CITES in der Kategorie 1 aufgeführte gefährdete Art, 75 auf der CITES-Liste der Kategorie 3 stehende Schnappschildkröten und etwa 3.800 japanische Schildkröten. Die Babyschildkröten waren in grüne, feinmaschige Netze gewickelt und in vier belüfteten Pappkartons untergebracht. Der Fahrer des Vans wurde festgenommen. Er gab an, die vier Kisten von einem Mann aus Myanmar erhalten zu haben mit dem Ziel Bangkok. Der Fahrer will nicht gewusst haben, was die Kisten enthielten. Der Zoll vermutet, dass die Sendung von Babyschildkröten von einer internationalen Bande von Wildtierhändlern kam.