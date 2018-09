Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.18

LEIPZIG (dpa) - Bei einer Kontrolle am Flughafen Leipzig-Halle haben Zöllner in einer Frachtsendung ein Jaguarfell samt Schädel entdeckt.

Wie das Hauptzollamt am Freitag in Dresden mitteilte, war den Beamten ein Paket aus Venezuela verdächtig vorgekommen. Es sollte nach Spanien weiterbefördert werden. Beim Röntgen entdeckten die Zöllner das Fell. Eine Expertin des Senckenberg Instituts bestätigte, dass es sich um ein Jaguarfell handelte. Die Großkatze ist durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen besonders geschützt. Die Sendung wurde beschlagnahmt. Zollfahnder haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Fell war bereits am 16. September entdeckt worden..