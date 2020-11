Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.20

PHUKET: Das Kabinett beschloss während seiner Sitzung in Phuket die Anhebung der Obergrenze für zinsgünstige Darlehen für den Tourismussektor von 20 Millionen Baht auf 100 Millionen Baht. Die Government Savings Bank (GSB) wird den Banken, die Kredite den Tourismusunternehmen anbieten, einen Jahreszins von nur 0,01 Prozent berechnen. Zweijährige Darlehen werden Geschäftsbanken zu einem Jahreszins von 2 Prozent erteilen.

Zudem soll die Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Kreditbürgschaften in Höhe von 57 Milliarden Baht bereitstellen, für die auch kleine und mittlere Unternehmen in Frage kommen. Die TCG wird ab dem dritten Jahr der achtjährigen Verträge der Kreditnehmer eine jährliche Versicherungsgebühr in Höhe von 1,75 Prozent erheben. Die GSB wird außerdem ihr Programm für zinsgünstige Darlehen in Höhe von 5 Milliarden Baht für Kleinstunternehmen, die in Tourismusaktivitäten und Lieferketten tätig sind, bis zum 30. Juni nächsten Jahres verlängern. Jedes Unternehmen kann bis zu 500.000 Baht über eine Laufzeit von fünf Jahren ohne Rückzahlungen im ersten Jahr und mit einem jährlichen Zinssatz von 3,99 Prozent aufnehmen.

Auch die Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand verlängert ihr Barkreditprogramm in Höhe von 10 Milliarden Baht bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Einzelpersonen oder kleine und mittlere Betriebe können bis zu 3 Millionen Baht mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz von 3 Prozent in den ersten beiden Jahren aufnehmen.

Um die Fluggesellschaften zu unterstützen, beschloss das Kabinett eine Senkung der Steuer auf Flugkraftstoff von 4,726 Baht pro Liter auf 0,20 Baht mit Wirkung vom 3. November um Mitternacht bis zum 30. April nächsten Jahres. Die Steuersenkung wird 700 Millionen Baht kosten, aber soll dazu beitragen, Reisen und Tourismus anzukurbeln, indem Airlines die Ticketpreise niedrig halten. Das Verkehrsministerium will die thailändischen Fluggesellschaften auffordern, die Flugpreise nicht zu stark zu erhöhen.

Fluggesellschaften haben zinsgünstige Darlehen in Höhe von 24 Milliarden Baht beantragt. Das Finanzministerium wird die Einzelheiten prüfen, bevor es Anträge dem Kabinett zur Genehmigung vorlegt.