PATTAYA: Ein Zimmermädchen hat einem Hotelgast aus dessen Zimmer 200 US-Dollar gestohlen und beteuert, sie habe gedacht, es sei ein Trinkgeld.

Die amerikanischen Banknoten lagen im Hotelzimmer eines 37 Jahre alten Russen auf einer Arbeitsfläche. Die 18-jährige Frau nahm das Geld an sich, tauschte es an einem Wechselschalter in thailändische Baht ein und kaufte sich für die 6.500 Baht einen goldenen Ring. Die Mitarbeiterin eines Hotels in Jomtien wurde am Dienstag von der Polizei am Arbeitsplatz festgenommen.