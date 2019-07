Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.19

PATTAYA: Ein 52-jähriges Zimmermädchen hat in einem Hotel an der Soi Buakhao aus den Zimmersafes von drei Touristen umgerechnet insgesamt 130.000 Baht gestohlen.

Die Frau wurde in ihrer Unterkunft in Jomtien von der Polizei festgenommen. Dort fanden die Beamten auch 0,36 Gramm der Droge „Ice“. Die Urlauber hatten die Hotelzimmer 414, 415 und 417 belegt und bedankten sich für die schnelle Aufklärung der Straftat mit Blumen bei Pattayas Polizeichef Oberst Prawit Chorseng und seinem Team. Die Polizei hatte Überwachungskameras ausgewertet und kam so der Diebin auf die Spur. Die Frau hatte mit Ersatzschlüsseln die Safes geöffnet, in denen sie Euro und englische Pfund fand.