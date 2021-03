Zierpflanzen entfernt: Aktivistin soll hohe Geldbuße zahlen

Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.21

BANGKOK: Die Studentenaktivistin Panusaya „Rung" Sithijirawattanakul soll 5,9 Millionen B. Schadenersatz zahlen, weil Demonstranten bei einer Kundgebung die Zierpflanzen am Demokratie-Denkmal beschädigt haben.

Die Polizeistation Samran Rat hat die Studentin der Thammasat-Universität am Sonntag für das Entfernen von Pflanzen am Denkmal verantwortlich gemacht. Panusaya und andere Protestführer führten unter dem Banner „People's Movement“ die Kundgebung an, um die Freilassung von vier inhaftierten Aktivisten am 13. Februar zu fordern. Die Demonstranten entfernten die Pflanzen von dem Denkmal, um für sich den Weg frei zu machen.

Panupong Jadnok, auch bekannt als „Mike Rayong“, beschuldigte die Bangkoker Stadtverwaltung, die Pflanzen am Demokratie-Denkmal absichtlich dort platziert zu haben, um Demonstrationen zu behindern.