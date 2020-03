Von: Redaktion (dpa) | 02.03.20

MADRID: Trainer Zinedine Zidane hat nach dem 2:0 im Clásico gegen den FC Barcelona die Bedeutung des Sieges für Real Madrid betont.



«Diese drei Punkte sind sehr wichtig, weil es eine schwierige Woche war und wir heute die Chance hatten das zu verändern», sagte der Franzose am späten Sonntagabend. Vier Tage zuvor hatten die Königlichen in der Champions League trotz einer Führung gegen Manchester City noch 1:2 verloren und müssen um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

Zidane lobte nach dem Sieg gegen Barcelona Torwart Thibaut Courtois für dessen starke Leistung. «Er hatte heute große Paraden und hat uns im Spiel gehalten», sagte der 47-Jährige. «Er macht es seit einiger Zeit gut und mit ihm im Tor sind wir alle etwas ruhiger.»

Durch den Sieg im 180. Clásico eroberte Madrid in der spanischen Fußball-Liga die Tabellenspitze. Vinicius Junior brachte Real in der 71. Minute nach Zuspiel des deutschen Nationalspielers Toni Kroos in Führung, Mariano machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). «Er hatte noch nicht so viele Minuten und sein Tor hat mich umgehauen», sagte Zidane über den Angreifer.