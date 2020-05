Zertifizierung von Sicherheitsstandards

Von: Björn Jahner | 09.05.20

THAILAND: In Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Partnern hat die thailändische Tourismusbehörde (TAT) die Zertifizierung „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) entwickelt, die darauf abzielt, die Standards der Tourismusindustrie des Landes zu erhöhen und das Vertrauen internationaler und einheimischer Touristen zu stärken.

Die SHA-Zertifizierung soll thailändische Tourismusunternehmen auf die Rückkehr des Tourismus nach der Coronakrise vorbereiten. Die Bewertungsmethoden und die Beurteilungsmethodik für touristische Einrichtungen und Dienstleistungen, die mit dem SKH-Zertifikat zertifiziert werden sollen, umfassen fünf Schlüsselbereiche:

1. Tourismuseinrichtungen und -dienstleistungen müssen sich streng an die COVID-19-Kontrollrichtlinien der Abteilung für Krankheitskontrolle des Gesundheitsministeriums halten.

2. Entwicklungspläne für Touristenattraktionen müssen die Sicherheit der Besucher gewährleisten, die lokale Kultur erhalten und sollten die Begegnung zwischen Einheimischen und Touristen fördern.

3. Hygiene und Gesundheitspflege in touristischen Einrichtungen, wie z. B. in Gastfamilien, Lodges, Souvenirläden und Restaurants.

4. Verbraucherfreundlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit und Gesundheitsstandards bei Transportmitteln, einschließlich privater Autos, öffentlicher Busse und Fluggesellschaften.

5. Vertrauen in das Personal der Gästebetreuung in touristischen Einrichtungen, einschließlich eines Sicherheitsprotokolls für Touristen. An der SHA-Zertifizierung beteiligt sind das Gesundheitsministerium, das Ministerium für Tourismus und Sport, das thailändische Kongress- und Ausstellungsbüro, das thailändische Handelsministerium, der Verband der thailändischen Spa- und Wellness-Vereinigung, der thailändische Einzelhandelsverband, der thailändische Hotelverband, der Verband für Inlandsreisen, der Verband der thailändischen Vergnügungs- und Freizeitparks, der thailändische Restaurantverband, der Verband der thailändischen Bäder, der thailändische Bootsverband und der Veranstaltungsmanagementverband. Das Projekt „Amazing Thailand SHA“ ist Teil der neu ausgerichteten Strategie der TAT in der COVID-19-Krise, zu der auch Pläne zur Ankurbelung des Inlandstourismus gehören.