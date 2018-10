Von: Björn Jahner | 27.10.18



PATTAYA: Was Urlauber und Residenten als Schildbürgerstreich empfinden, begründet die Stadtverwaltung als neuesten Versuch, den regelmäßig nach Starkregenfällen eintretenden Überflutungen auf der Beach Road Herr zu werden.

Mit schweren Gerätschaften rückte vor einigen Wochen der Bauarbeitertrupp der City Hall aus, um die erst vor fünf Jahren komplett erneuerte Promenade an der Strandstraße an mehreren Stellen auseinanderzureißen, um breite Kanäle zu schaffen, in denen die Wassermassen ins Meer abgeleitet werden, ohne dabei den neu aufgeschütteten Sand des Strandes mitzureißen. So gegenüber der Soi 2, 7, 9, 10. 12 und 13. Nicht nur unter Joggern, Radfahrern, Familien mit Kinderwagen oder Gehbehinderten sorgt die Maßnahme für Unverständnis, sondern schlichtweg bei jedem, der auf der Promenade flanieren möchte: So müssen jetzt Fußgänger an den weitauseinanderklaffenden Gräben notgedrungen auf die Straße ausweichen. Bei dem vorherrschenden Verkehr ein gefährliches Unterfangen. Die Stadtverantwortlichen rufen unterdessen zur Geduld auf und versichern, dass die Promenade zum Ende der Regenzeit wieder zusammengesetzt wird.