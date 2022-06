Zerstrittene deutsche Rechtspopulisten wählen neue Führung

Von: Klaus Blume (dpa) | 14.06.22

BERLIN: Sie ist die erfolgreichste Parteigründung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Doch manches deutet darauf hin, dass die AfD nach einem schnellen Aufstieg ihren Zenit überschritten hat. Am Wochenende soll über den Parteivorsitz neu entschieden werden.

Es lief zuletzt nicht gut für die deutschen Rechtspopulisten. Bei den Landtagswahlen der vergangenen zwei Jahre und bei der Bundestagswahl 2021 verbuchte die AfD (Alternative für Deutschland) zum Teil heftige Stimmenverluste, in Schleswig-Holstein flog sie im Mai sogar aus dem Landesparlament. Sie wird von Flügelkämpfen zerrissen, und wegen Extremismusverdachts ist sie ins Visier des Verfassungsschutzes (Inlandsgeheimdienst) geraten.

Am Freitag kommt die AfD in Riesa in Sachsen zu einem dreitägigen Bundesparteitag zusammen und wählt eine neue Führung. Die Flügelkämpfe zwischen eher gemäßigten und weit rechtsstehenden Mitgliedern dürften auch dort ein Rolle spielen, nachdem im Januar der langjährige Vorsitzende Jörg Meuthen ausgetreten war. Unklar ist, ob die Partei künftig wieder von einem Duo oder nur einer einzelnen Person geführt werden wird.

Seit dem Parteiaustritt Meuthens steht der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla alleine an der Spitze der AfD. Gemeinsam mit Alice Weidel ist er auch Chef der Bundestagsfraktion. Chrupalla wird erneut für die Parteispitze kandidieren. Es gibt auch Mitbewerber.

Meuthen hatte seinen Austritt mit dem aus seiner Sicht zunehmend radikalen Kurs der AfD begründet. «Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge», hatte er gesagt. Der aus Baden-Württemberg stammende Abgeordnete im EU-Parlament reiht sich damit ein in eine lange Liste von Männern und Frauen, denen die AfD in ihrer noch recht kurzen Geschichte zu rechts geworden ist.

Gegründet wurde die Partei im Frühjahr 2013 von Kritikern der Euro-Rettungspolitik. Sie zog ins Europaparlament, in den Bundestag und in sämtliche 16 deutsche Landesparlamente ein und wurde so zur erfolgreichsten deutschen Parteigründung der vergangenen Jahrzehnte. Am stärksten wurde sie im Osten Deutschland. Sie löste dort zum Teil die Linke als Protestpartei ab, die bis dahin die Stimmen derjenigen eingesammelt hatte, die sich als Verlierer der deutschen Einheit fühlten. Mit der Flüchtlingskrise 2015, als hunderttausende Migranten aus Syrien und anderen Ländern des Mittleren Osten unkontrolliert nach Deutschland kamen, fand die AfD ein neues Thema.

Gründungsfiguren wie der Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke oder die sächsische Unternehmerin Frauke Petry haben die Partei schon lange vor Meuthen verlassen. Im März dieses Jahres entschied das Kölner Verwaltungsgericht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf und wies damit eine Klage der AfD ab. Die AfD hat gegen die Gerichtsentscheidung Berufung eingelegt. Im Bundesland Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft.

In den vergangenen Wochen hatte es Berichte gegeben, dass der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ebenfalls für den Bundesvorsitz kandidieren wolle. Bestätigt hat der AfD-Rechtsaußen das bisher nicht. Als einer derjenigen AfD-Politiker, die sich selbst als gemäßigt bezeichnen, will der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter gegen Chrupalla antreten. Als Vorsitzender kandidieren will außerdem der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest. Ob auch er gegen Chrupalla antreten oder sich auf Platz zwei als Co-Vorsitzender bewerben will, ließ er zunächst offen.

«Das Gespann Tino Chrupalla und Alice Weidel funktioniert nicht gut», sagte Kleinwächter der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Stimmenverluste der AfD bei den zurückliegenden Landtagswahlen. Die AfD sei im Kern eine «liberal-konservative Partei», versicherte Kleinwächter. Bestrebungen einiger Mitglieder, dies infrage zu stellen, lehne er ab.

Am Sonntag gab es einen weiteren Rückschlag, als es der AfD in ihrer Hochburg Sachsen nicht gelang, bei den Kommunalwahlen einen Landratsposten zu gewinnen. In den deutschen Parlamenten bleibt die AfD isoliert, keine andere Partei will mit ihr zusammenarbeiten. Sie schaffte es auch nicht, den Posten eines Bundestagsvizepräsidenten zu besetzen, ihre Kandidatinnen und Kandidaten fielen allesamt durch. Ex-Parteichef Meuthen hat derweil eine neue politische Heimat gefunden: Die Zentrumspartei, die in Deutschland zwar eine lange Geschichte, aber keinerlei politische Bedeutung mehr hat. Seinen als AfD-Mann gewonnenen Sitz im EU-Parlament will Meuthen behalten.