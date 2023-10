Zentralthailand ächzt unter dem Hochwasser

Von: Björn Jahner | 06.10.23

KAMPHAENG PHET: In der Provinz Kamphaeng Phet in der unteren Nordregion von Thailand stürzte am frühen Donnerstagmorgen (5. Oktober 2023) eine alte Brücke ein, als sich die Hochwassersituation in mehreren zentralen Provinzen verschlimmerte, was die Behörden veranlasste, den Wasserablass aus dem Chao-Phraya-Damm in der Provinz Chai Nat zu beschleunigen.

Die Provinzverwaltung von Kamphaeng Phet teilte mit, dass die Sri-Mongkol-Wachiranusorn-Brücke über den Ping-Fluss, die Tambon Wang Kaem und Tambon Mae Lat im Bezirk Klong Klung verbindet, um etwa 50 Minuten nach Mitternacht eingestürzt sei.

Der Einsturz erfolgte nur einen Tag, nachdem die Provinzverwaltung den Zugang zu der 19 Jahre alten Brücke gesperrt hatte, nachdem Anwohner festgestellt hatten, dass einer ihrer Pfeiler durch die tagelange starke Strömung des Ping-Flusses fast weggespült worden war. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Foto: The Nation

In Chai Nat haben die für die Bewässerung zuständigen Behörden den Wasserabfluss aus dem Chao-Phraya-Damm von 1.200 Kubikmeter pro Sekunde Ende letzten Monats auf 1.479 Kubikmeter pro Sekunde erhöht, da der Wasserstand im Damm aufgrund des Hochwassers, das aus den flussaufwärts gelegenen Provinzen einströmte, schnell anstieg.

Der verstärkte Wasserabfluss führte dazu, dass an der Wassermessstation im Bezirk Mueang von Sing Buri 1.388 Kubikmeter Wasser pro Sekunde und an der Wassermessstation im Bezirk Mueang von Nakhon Sawan 1.669 Kubikmeter Wasser pro Sekunde gemessen wurden.

Foto: The Nation

Die Behörden warnten die Anwohner an den Ufern flussabwärts des Damms, sich auf mögliche Überschwemmungen einzustellen.

In der Provinz Lampang wurde am frühen Donnerstagmorgen im Bezirk Thoen ein Pick-up von der Straße geschwemmt, doch der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, bevor es überflutet wurde.

Foto: The Nation

Som, 40, der Fahrer aus Chiang Mai, sagte, er sei um 03.00 Uhr morgens mit seinem Pick-up unterwegs gewesen, um Kürbisse an einen Kunden in der Provinz Sakhon Nakhon auszuliefern, als sein Fahrzeug von der Hauptstraße vor Wat Nong Hoi weggeschwemmt wurde.

Er sagte, dass der Abfluss plötzlich erfolgt sei, so dass er seinen Pickup nicht mehr kontrollieren konnte und dieser an den Straßenrand geschleudert wurde. Es gelang ihm, herauszuklettern und zu entkommen, bevor der Pick-up den Straßenrand hinunterstürzte.

Nachdem der Wasserstand zurückgegangen war, halfen Dorfbewohner dabei, die Kürbisse aus dem Pick-up in ein anderes Fahrzeug umzuladen, um sie an den Kunden zu liefern.

Während sich die Lage in den zentralen Provinzen verschlimmert hat, gab es in mehreren nördlichen Provinzen, darunter Sukhothai, eine Verbesserung. Die Provinzbeamten erklärten, dass das Wasser in den meisten überschwemmten Gebieten von Sukhothai zurückgegangen sei. Nach Angaben der Provinzverwaltung waren 11.366 Familien in 541 Dörfern von 67 Tambon aus 9 Bezirken in Sukhothai von den jüngsten Überschwemmungen betroffen.