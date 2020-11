Zentralrat der Juden: Islamisten verachten Toleranz und Pluralismus

BERLIN: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich bestürzt über die Terroranschläge in Wien geäußert. «Nach den jüngsten Attentaten in Frankreich haben jetzt in Wien erneut Islamisten einen Angriff auf unsere freiheitlichen Demokratien und unsere Werte verübt, dem unschuldige Menschen zum Opfer fielen», erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Dienstag. Vor allem sei den Einsatzkräften zu danken, die noch Schlimmeres verhindert hätten.

Ob auch die Wiener Hauptsynagoge eines der Anschlagsziele war, sei derzeit unklar. «Unabhängig davon steht fest, dass Islamisten religiöse Toleranz und unsere pluralen Gesellschaften verachten», erklärte Schuster weiter. Europa müsse nun noch stärker für demokratischen Werte einstehen und diesem Hass entgegenwirken.

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) erklärte, die islamistisch motivierte Anschlagsserie der vergangenen Wochen zeige, dass Europa eine neue Religionspolitik brauche. Es sei wichtig zu wissen, was in Moscheen und anderen Gotteshäusern gepredigt werde, von wem sie finanziert würden, welche ausländischen Einflüsse solche Taten begünstigten und welche Rolle die sozialen Medien dabei spielten.

Die CER vertritt rund 1000 Rabbiner von Dublin bis Wladiwostok und damit die größten jüdischen Gemeinden Europas.

Bei dem Terrorangriff im Wiener Ausgehviertel hatte mindestens ein Schütze am Montagabend nahe der Hauptsynagoge im Zentrum der österreichischen Hauptstadt zahlreiche Schüsse abgefeuert. Es gab mindestens vier Todesopfer, auch der Täter wurde erschossen.