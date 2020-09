Zentralbank warnt vor Zusammenbruch des Tourismus

BANGKOK: Die Tourismusindustrie wird nächstes Jahr größeren Risiken ausgesetzt sein, wenn die Regierung weiterhin die Einreise von ausländischen Touristen einschränkt, heißt es bei der Bank of Thailand.

Ausländische Ankünfte könnten von einer Prognose von 8 Millionen in diesem Jahr und 16 Millionen im nächsten Jahr aufgrund der deflationierten Tourismusaussichten herabgestuft werden, warnt Don Nakornthab, leitender Direktor der Abteilung für Wirtschaft und Politik bei der Zentralbank. Das Ministerium für Tourismus und Sport und der Nationale Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung haben ihre Prognosen für die Ankünfte ausländischer Touristen in diesem Jahr bereits auf 6,7 Millionen und für das nächste Jahr auf 12 Millionen gesenkt.

Die Differenz von 1,3 Millionen ausländischer Reisenden in diesem Jahr in den Prognosen der Zentralbank und der beiden staatlichen Organisationen würde zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts Thailands um 0,5 Prozent führen, sagte Don weiter. Da die Einreisebeschränkungen nach wie vor in Kraft sind, erwartet der Direktor, dass der Anteil der ausländischen Reisenden bis Dezember im Jahresvergleich um 100 Prozent schrumpfen wird. Die Regierung sollte die Prüfung geeigneter Maßnahmen in Betracht ziehen, um ausländischen Reisenden die Rückkehr zu ermöglichen, um den Tourismus und das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln.

"Wenn ausländische Reisende das Land immer noch nicht besuchen können, wird dies das Wirtschaftswachstum Thailands im nächsten Jahr noch stärker beeinträchtigen. Die Regierung sollte ein Gleichgewicht zwischen Tourismusmaßnahmen und der Eindämmung von Virenausbrüchen finden", fügte Don an. Die Zentralbank berücksichtige auch die Möglichkeit eines Ausbruchs der zweiten Coronawelle. Neuinfektionen von etwa 20 bis 30 Fällen pro Tag seien akzeptabel.