Zentralbank senkt erneut seine BIP-Prognose

Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.21

BANGKOK: Die Bank of Thailand (BoT) hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum für 2021 gesenkt, und zwar auf nur 1 bis 2 Prozent. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sei abhängig von der Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen, sagte Titanun Mallikamas vom geldpolitischen Ausschuss der Zentralbank.

Die vorherige Schätzung der Zentralbank für das BIP-Wachstum lag bei 3 Prozent. Jetzt erfolgt die Schätzung nach einem Basisszenario, einem „Worse than the base“-Szenario und einem Worst-Case-Szenario. Für das Basisszenario prognostiziert die Bank ein BIP-Wachstum von 2 Prozent. Diese Vorhersage geht davon aus, dass die Impfstoffbeschaffung und -verteilung in diesem Jahr 100 Millionen Dosen erreicht und im ersten Quartal 2022 zur Herdenimmunität führt. Außerdem wird angenommen, dass die Zahl der ausländischen Touristen auf 1,2 Millionen ansteigt, während die Zahl der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten bei 2,7 Millionen liegt.

Im „Worse than the base"-Szenario prognostiziert die Bank ein BIP-Wachstum von 1,5 Prozent, wobei die Beschaffung und Verteilung von 64,6 Millionen Impfstoffdosen bis zum dritten Quartal des nächsten Jahres zu einer Herdenimmunität führen wird. Die Touristenankünfte aus dem Ausland werden 1 Million erreichen, während die Zahl der Arbeitslosen oder Unterbeschäftigten bei 2,8 Millionen liegen wird.

Nach dem Worst-Case-Szenario würde das BIP um 1 Prozent wachsen. Diese Vorhersage wurde unter der Annahme getroffen, dass sich die Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen verzögert, wobei weniger als 64,6 Millionen Dosen beschafft werden und sich die Herdenimmunität wegen einer verzögerten Verteilung in diesem Jahr bis zum letzten Quartal des nächsten Jahres verschieben wird. In diesem Szenario wird die Zahl der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten 2,9 Millionen erreichen.