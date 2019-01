Von: Redaktion DER FARANG | 12.01.19

BANGKOK: Die Zentralbank rechnet in diesem Jahr wegen der schwächelnden Weltwirtschaft mit weniger Verkäufen von Condominiums an Ausländer.

Eine nachlassende Nachfrage kann zu einem Überangebot an Apartments und mittelfristig zu einer Immobilienblase führen. Laut dem Gouverneur der Bank von Thailand, Veerathai Santiprabhob, sind in den letzten Jahren immer mehr Wohnungen an Ausländer verkauft worden, vor allem an Chinesen. Doch das Jahr 2019 werde dieses Wachstum stoppen. Im dritten Quartal 2018 gingen 31 Prozent der verkauften Condos an Ausländer, eine Zunahme von 27 Prozent gegenüber 2017. Der Wert dieser Apartments erreichte 68 Milliarden Baht..