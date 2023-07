Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«El País»: Vox gefährdet modernes Spanien

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl:

«Die Wahl ist ohne Übertreibung historisch. Es wird darüber entschieden, ob die Spanier eine Neuauflage der progressiven Koalition mit PSOE und Sumar bevorzugen oder sich für eine radikale Option mit einer PP-Mehrheit entscheiden, die von einer Partei, Vox, unterstützt wird, die mit den radikalsten europäischen Rechtsextremen im Bunde ist.

Spanien ist nach der Franco-Diktatur ein modernes, europäisch geprägtes, tolerantes Land geworden, das Unterschiede in Bezug auf Rasse, Klasse, Religion oder ethnische Zugehörigkeit, Herkunft oder persönliche und familiäre Optionen aller Art berücksichtigt, die Gleichstellung der Frauen fördert, die Rechte von LGBT verteidigt, Einwanderer und ihre oft traumatischen biografischen Umstände respektiert und sich entschieden gegen die Bedrohung durch den Klimawandel einsetzt. Vieles davon wird von einer extremen Rechten in Frage gestellt. Das gilt auch auf europäischer Ebene, wo Spanien entscheidend für das Gleichgewicht der Gemeinschaft sein kann.»

«Observer»: KI muss Wohl der Menschen dienen

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» plädiert für eine bessere Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI):

«Wie können wir sicherstellen, dass die KI zum Wohl der Menschen und nicht nur zum Vorteil der Unternehmen eingesetzt wird? Es gibt Anzeichen, dass der Groschen endlich gefallen sein könnte. Die EU zum Beispiel arbeitet an einer ehrgeizigen und weitreichenden KI-Verordnung. In den USA hat das National Institute of Standards and Technology einen beeindruckenden Rahmen für den Umgang mit den Risiken der Technologie veröffentlicht.

Das ist ein Anfang - vorausgesetzt, die Regierungen vergessen nicht, dass es immer eine schlechte Idee ist, die Einführung mächtiger neuer Technologien allein der Wirtschaft zu überlassen.»