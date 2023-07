Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Nato-Gipfel war für Selenskyj enttäuschend

LONDON: Zum Nato-Gipfel in Vilnius meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Wolodymyr Selenskyj musste gute Miene zum bösen Spiel machen, nachdem ihm der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in gereizter Weise Undankbarkeit vorwarf. Aber der Nato-Gipfel letzte Woche war eine Enttäuschung für den ukrainischen Präsidenten und sein umkämpftes Land. Das wiederholte Versäumnis der Nato, einen eindeutigen Zeitplan für die Vollmitgliedschaft Kiews anzubieten, wird vom Kreml als Zeichen von Rückversicherung gewertet werden. Dies wird voraussichtlich bei künftigen Gesprächen zur Beendigung des Krieges ausgenutzt werden.

Sicher, die Ukraine erhielt Zusagen für langfristige Unterstützung, mehr Waffen und Hilfe der G7 sowie die Zwischenlösung eines Ukraine-Nato-Rates. Und US-Präsident Joe Biden scherzte: «Wir verschwinden nicht. Sie werden uns nicht los.» Doch Selenskyjs braves Lachen wirkte ein wenig gezwungen. So aufrichtig Biden auch sein mag, er kann nicht sicher sein, dass er sein Versprechen auch halten kann. In 18 Monaten könnte die US-Politik unter einem weniger unterstützenden republikanischen Nachfolger ganz anders aussehen.»

«NZZ am Sonntag»: Putin hofft auf Wahlsieg von Trump

ZÜRICH: Zum Nato-Gipfel in Vilnius meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Was kaum thematisiert wurde vor lauter Lob über die neue Stärke der Nato, ist ihre alte Schwäche: die Abhängigkeit von den USA. Über die Hälfte der Nato-Hilfe an die Ukraine kommt von Amerika. Zwar beteuert US-Präsident Joe Biden, dass die USA die Ukraine weiter unterstützen würden, solange es nötig sei. Doch liegt das in seiner Macht? 2024 wird gewählt in den USA, und es ist möglich, dass der neue alte Präsident Donald Trump heißt und nicht Joe Biden. Trump versprach, den Ukraine-Krieg zu beenden, auch wenn er nicht verriet, wie er das tun will. Sollte Trump auch nur seine Drohung wiederholen, aus der Nato auszusteigen, wäre das ein Desaster für Europa. Hätte das Bündnis für diese Situation einen Plan? Kaum. Der russische Präsident Wladimir Putin kann es wohl kaum erwarten, dass Trump gewinnt.»