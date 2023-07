Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«Público»: Es brennt nicht nur Frankreich, es brennt auch Europa

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Sonntag die Unruhen in Frankreich und das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte:

«Emmanuel Macron kämpft mit einem Aufstand, von dem noch niemand weiß, wie er enden wird. Es entsteht der Eindruck, dass die Kontrolle über die Situation verloren gegangen ist. Während das traditionelle System implodiert ist, erstarkt die extreme Rechte. Wird nach Italien und Spanien, das sich auf eine PP-Vox-Allianz vorbereitet, Marine Le Pen an der Reihe sein? Das Chaos auf den Straßen Frankreichs gibt ihr Auftrieb.

Der Auslöser war die Ermordung des jungen Nahel durch einen Polizisten. Die französische Polizei ist ziemlich rassistisch und gewalttätig und tötet jeden Monat eine Person, Zahlen, die Lichtjahre von denen entfernt sind, die es beispielsweise in Deutschland gibt. Keine europäische Regierung wusste, wie sie mit den Folgen ihrer Imperien umgehen sollte, aber vielleicht ist Frankreich das Land, das am meisten wegschaute. Das wird kein gutes Ende nehmen und vermutlich die extreme Rechte beflügeln. Ein von diesen Kräften dominiertes Europa aber verstößt gegen europäische Grundwerte und ist dazu verdammt, langsam zu sterben.»

«The Telegraph»: Frankreichs Integrationssystem hat versagt

LONDON: Zu den Unruhen in Frankreich meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Sonntag:

«Die große Gefahr für Frankreich besteht darin, dass es sich dabei nicht um eine einmalige Explosion der Wut über einen isolierten Vorfall handelt, sondern um eine Folge des kläglichen Scheiterns des französischen Modells. Während Touristen seit Jahrzehnten die architektonischen und kulinarischen Wunderwerke der Städte des Landes bestaunen, sind viele Vororte mit ihren Hochhäusern der Armut, der Kriminalität und dem Bandenkrieg überlassen worden. Frankreichs Integrations- und Einwanderungssysteme sind kaputt. Kriminalität und Gewalt sind selbst in normalen Zeiten erschreckend hoch. Islamistische Terroranschläge sind schockierend häufig. (...)

Wie wird es mit Frankreich weitergehen? Seine zahlreichen Krisen sind so hartnäckig und so extrem, dass es absurd wäre, optimistisch zu sein. In den nächsten Tagen könnte die Ordnung wiederhergestellt werden, aber es scheint wenig politischer Wille vorhanden zu sein, etwas gegen die schwelenden Ressentiments, die Chancenlosigkeit, das geringe Wirtschaftswachstum oder gegen die schwerwiegenden Probleme im System zur Integration von Einwanderern zu unternehmen, die die tiefere Ursache für einen Großteil der aktuellen Unruhen sind.»

«The Independent»: Macron hat keine Zeit zu verlieren

LONDON: Zu den politischen Reaktionen auf die Unruhen in Frankreich meint die britische Zeitung «The Independent» am Sonntag:

«Präsident Macron mag zunächst angemessen reagiert haben, aber er muss dringend ein Programm für eine Polizeireform und soziale Maßnahmen auflegen. (...)

Der Rechtsaußen-Politiker Eric Zemmour hat seine rassistische Botschaft wiederholt, dass die Einwanderer der zweiten und dritten Generation keine echten Franzosen seien und dass es sich um eine Revolte von «Ausländern» handele. Glücklicherweise hat er wenig Zulauf. Derweil bemüht sich Marine Le Pen, die Mainstream-Kandidatin der einwanderungsfeindlichen Rechten, weiterhin um den Anschein von Seriosität, indem sie sich einer moderaten Sprache bedient.

Aber die Gefahr, dass die Fremdenfeindlichkeit die französische Politik in vollem Umfang übernimmt, ist heute realer als je zuvor. Die nächsten Präsidentschaftswahlen finden erst in vier Jahren statt. In dieser Zeit muss Präsident Macron gegen die Polizeibrutalität und das Gefühl von Menschen in den Banlieues angehen, dass sie im eigenen Land Bürger zweiter Klasse sind. Es gibt keine Zeit zu verlieren.»