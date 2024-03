Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.24 | Aktualisiert um: 23:40 | Überblick

«Frankfurter Rundschau» zu unhaltbare Zustände im Gazastreifen

Man darf angesichts der desaströsen Verhältnisse im Gazastreifen nicht vergessen, was der Auslöser des neuen Krieges war: der bestialische Terrorangriff der Hamas am 7.

Oktober. Die könnte den ohnehin aussichtslosen Kampf leicht beenden, wenn sie sich ergäbe - und das Existenzrecht Israels anerkennen würde. Man darf ebenfalls nicht vergessen, wer hinter der Hamas steckt: der Iran. Dies enthebt die israelische Regierung aber nicht ihrer Pflicht, selbst für Humanität im Krieg zu sorgen, statt es den Partnerländern im Westen zu überlassen. Die Unverhältnismäßigkeit des Krieges, der ohne jeden erkennbaren Plan für die Zukunft stattfindet, ist überdies politisch unklug. Israels Politik müsste ja darauf abzielen, zwischen die Hamas und die Zivilbevölkerung einen Keil zu treiben - durch die Demonstration der eigenen moralischen Überlegenheit. Tatsächlich schweißt der Krieg die Gegenseite zusammen.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zur Taurus-Debatte

(.) Mittlerweile ist klar, dass die Ukrainer den Taurus auch ohne Hilfe der Bundeswehr bedienen könnten, wenn auch nicht sofort.

Die Frage der Kontrolle(.) müsste auf andere Weise gelöst werden. Hat der Kanzler noch die Kraft zu so einer Entscheidung, oder schielt er in dieser Frage auf die kommenden Wahlkämpfe? Immerhin hat er jetzt aus London ein Angebot für einen Ringtausch auf dem Tisch. Das wäre für die Ukraine nur die zweitbeste Lösung, aber es wäre besser als nichts, und vor allem ginge es schnell. Und es würde zumindest ein bisschen dem fatalen Eindruck entgegenwirken, dass Russland den politischen Diskurs in Deutschland steuern kann. Cameron sagt, er wolle keine Details zu einer möglichen Zusammenarbeit nennen, um den Gegner nicht zu informieren. Daran sollten sich viele in Berlin ein Beispiel nehmen.