Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Macron warnt vor Bedrohung der Sicherheit Europas

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert Emmanuel Macrons Aussagen über einen möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine:

«Hat Macron absichtlich einen Streit provoziert? Wahrscheinlich. Er ist dafür bekannt, dass er verbale Handgranaten wirft und sich dann die Finger in die Ohren steckt. Seine Behauptung aus dem Jahr 2019, die Nato sei «hirntot», war explosiv. Aber seine Warnung, dass Europa sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen muss, weil man sich nicht mehr auf die Amerikaner verlassen kann, ist aktueller denn je angesichts von Äußerungen Donald Trumps, wonach er Russland als US-Präsident zum Angriff auf europäische Nato-Länder, die ihm missfallen, «ermutigen» würde. (...)

Durch das Anheizen der Debatte hat Macron zur rechten Zeit vor Gefahren für die Sicherheit ganz Europas gewarnt. Statt Planungen und Konferenzen bedarf es mehr konkreter Maßnahmen, um Kiew zum Sieg zu verhelfen - oder zumindest eine Niederlage abzuwenden. Das größere Problem ist die zunehmende Bedrohung Europas. Im Osten ist Russland auf dem Vormarsch. Und Putin, der gerade Alexej Nawalny ermorden ließ und nun auf einen erneuten Triumph bei einer Scheinwahl zusteuert, strotzt vor Selbstbewusstsein. Im Westen schiebt sich der unangenehme Trump, der mehr Feind als Verbündeter ist, unverschämt zurück ins Blickfeld. Die Zeit wird knapp, um Europa vor Russland zu schützen.»

«NZZ am Sonntag»: Aufrüstung ist beste Garantie für Sicherheit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Haltung Europas im Ukraine-Krieg:

«Hat Europa einen Plan für die Ukraine? Oder gar zwei? Je nachdem, wem man zuhört, Olaf Scholz oder Emmanuel Macron, zeichnet sich ein jeweils anderer Weg für den größten Krieg auf dem Kontinent seit 1945 ab: weiterwursteln oder eskalieren. (.)

Europa steht an einer Wegscheide. Es kann die ukrainische Armee weiter in beschränktem Maß mit Waffen und Munition versorgen - und riskieren, dass sie angesichts der Übermacht der Russen langsam untergeht. Oder Europa kann energisch die Ukraine ebenso wie seine eigenen Armeen aufrüsten und Wladimir Putin die Stirn bieten. (.)

Besser, als jetzt eine Debatte über Bodentruppen von Nato-Staaten in der Ukraine zu?führen, ist es, sich auf das Nächstliegende?zu konzentrieren: Europa müsste so?rasch wie möglich ein Potenzial an militärischer Abschreckung aufbauen, das für Russland einen weiteren Vorstoß in der Ukraine und?einen Angriff auf andere Staaten?zu kost­spielig macht. Aufrüstung ist auf absehbare Zeit die beste Garantie für Sicherheit. Und die Ukraine muss alles erhalten, was sie für?das Zurückschlagen der russischen Angreifer braucht.»