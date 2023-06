Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«Tages-Anzeiger»: Zeit der Wagner-Soldaten ist abgelaufen

ZÜRICH: Zum Aufstand russischer Söldner unter Führung von Jewgeni Prigoschin gegen den Kreml meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» (Kommentar in der Online-Ausgabe, Samstag 21.14 Uhr):

«Auch wenn Prigoschins Putsch nun definitiv abgesagt sein dürfte, wird nach dem Aufstand nichts mehr so sein wie vorher. Die Zeit der Wagner-Soldaten ist abgelaufen, diejenige Prigoschins wohl auch: Zu offen hat er sich heute gegen Putin gestellt. Der Präsident erscheint nach dem Drama vielen als geschwächt, die Leute sind verunsichert.

Allerdings könnte die Entwicklung auch in die andere Richtung gehen: Man munkelt, dass der Kreml nun das Kriegsrecht in Russland verhängen und Putin die Vorfälle dafür nützen könnte, das Falken-Lager, das ihn immer offener und unverfrorener kritisiert hat, in die Schranken zu weisen.

Deshalb ist noch nicht klar, wer letztlich als Sieger aus dieser Krise hervorgehen wird. Und schließlich ist auch die Frage noch offen, wie es überhaupt zu diesem Aufstand kommen konnte. Und warum ein klassischer Putin-Gefolgsmann wie Prigoschin sich gegen seinen Herrn gestellt und damit alles riskiert hat.»

«NZZ»: Putin hat Russland destabilisiert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert den Aufstand der Wagner-Söldner gegen den Kreml (Online-Ausgabe, 24. Juni, 23.34 Uhr):

«Ein militärischer Aufstand im eigenen Land. Eine schlimmere Wendung konnte die ursprünglich geplante handstreichartige Unterwerfung der Ukraine kaum nehmen. Putin hat Russland und die eigene Herrschaft destabilisiert statt gestärkt. Das Kriegsziel rückt in weite Ferne.

Ist das der Beginn des Niedergangs von Wladimir Putins Regime? Geht nun der Krieg bald zu Ende? Diese Fragen - diese Hoffnungen - bewegen derzeit Millionen von Menschen rund um die Welt. Das ist nur zu verständlich: Jene Tage, an denen Präsident Putin und sein fürchterlicher Krieg in die Geschichtsbücher eingehen werden, können keinen Moment zu früh kommen. (...)

In der Ukraine blickt man derweil mit unverhohlener Schadenfreude nach Osten. Die Ereignisse dieses Wochenende werden, so viel steht fest, den Gegner schwächen. So sehr dies zu begrüßen ist, eine Niederlage garantiert das noch nicht.»