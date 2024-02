Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Independent»: Zwei-Staaten-Lösung muss kommen

LONDON: Zur Rolle der USA im Nahostkonflikt meint der Londoner «Independent» am Sonntag:

«US-Präsidenten von Barack Obama bis zu Joe Biden, die leichtfertig Versprechungen über die Beendigung «ewiger Kriege» gemacht haben, sollten wissen, dass es für die USA nicht klug wäre, sich vollständig aus der Region zurückzuziehen. Und sie sollten wissen, dass die einzige Möglichkeit, die Spannungen im Nahen Osten dauerhaft zu «deeskalieren», darin besteht, Fortschritte bei der Beseitigung der Ungerechtigkeiten zu erzielen, unter denen das palästinensische Volk leidet.

Präsident Biden hat versucht, Druck auf die Regierung von Benjamin Netanjahu auszuüben, damit sie ihren Widerstand gegen eine Zwei-Staaten-Lösung aufgibt - bisher ohne Erfolg. Und Lord Cameron, der britische Außenminister, hat - in einer unterstützenden Rolle - eine gewisse Führungsstärke gezeigt, indem er anregte, dass Großbritannien die Anerkennung eines palästinensischen Staates vorziehen könnte.

Natürlich wäre eine bloße Anerkennung ohne Abkommen mit der israelischen Regierung und ohne die Institutionen eines unabhängigen Staates nur ein symbolischer Akt. Solange die internationale Öffentlichkeit nicht für eine Lösung mobilisiert wird, die von der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung akzeptiert werden könnte, wird die Gefahr einer Eskalation des Konflikts in der Region bestehen bleiben.»

«NZZ am Sonntag»: Eskalation im Nahen Osten schwer zu stoppen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Vergeltungsschläge der USA gegen iranische Einrichtungen in Syrien und im Irak:

«Seit die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober Israel angegriffen hat, herrscht die Angst vor, dass sich der Gaza-Krieg zum großen regionalen Konflikt auswächst. Und tatsächlich scheint sich der Unruheherd jede Woche zu vergrößern. (.) Der tödliche Angriff auf die US-Basis Tower 22 in Jordanien vom vergangenen Sonntag mit drei Todesopfern löst nun amerikanische Vergeltungsanschläge aus. Bisher wurden 85 Ziele beschossen, hauptsächlich gegen Einrichtungen der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionswächter in Syrien und im Irak.

US-Präsident Biden will damit Stärke und Wehrhaftigkeit zeigen, aber keinen großen Krieg mit Iran anzetteln. Doch ist eine Eskalation überhaupt zu stoppen? Die Amerikaner wollen sie nicht, Iran angeblich auch nicht. Aber haben es diese Mächte überhaupt noch in der Hand? Wie sehr kann Teheran seine Milizen steuern? Klar ist, das Zeitfenster, einen Weg aus dem Gaza-Krieg zu finden, scheint sich zu schließen. Und das ist fatal.»