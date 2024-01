Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Telegraph»: IGH verdreht moralische Grundsätze

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kritisiert am Sonntag das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Vorgehen Israels im Gazastreifen:

«In einer empörenden Verdrehung moralischer Grundsätze hat es das oberste Gericht der Vereinten Nationen, der IGH, versäumt, die politisch motivierte Behauptung Südafrikas zurückzuweisen, Israel begehe in seinem Krieg gegen die Hamas einen Völkermord. Einen Tag vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust beschloss das Gericht stattdessen, Israel eine Reihe von Forderungen aufzuerlegen, obwohl der jüdische Staat gegen einen offen völkermörderischen Feind kämpft. (...)

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurden die UN und die mit ihnen assoziierten Organisationen gegründet, um ein Bollwerk der westlichen Ordnung zu sein. Doch nur allzu rasch wurden sie zu Plattformen für die Interessen von Tyrannen und der Feinde des Westens. Erst die Sowjetunion und jetzt der Iran, Putins Russland und die Volksrepublik China haben es verstanden, diese wohlgemeinten Einrichtungen zu vereinnahmen und zu korrumpieren, um autokratischen Zielen zu dienen.»

«NZZ am Sonntag»: Der Westen erscheint als Verlierer

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer:

«Bis zum Gaza-Krieg waren die Huthi-Rebellen wohl den wenigsten ein Begriff. Nun, da sie die Handelsschifffahrt im Roten Meer mit Angriffen stören, spricht die ganze Welt von ihnen. In der arabischen Welt gelten sie sogar als Helden. (...)

Der wirtschaftliche Schaden ist hoch und umso ärgerlicher, als der Westen, allen voran Amerika, einmal mehr mit einem asymmetrischen Krieg konfrontiert ist. Die Huthi greifen an mit Drohnen, die nur ein paar tausend Dollar wert sind, die Amerikaner schießen zurück mit Raketen, die sie Millionen kosten. Der Westen muss auch ständig achtgeben, den Konflikt mit den Rebellen nicht eskalieren zu lassen. Die Huthi sind mit Teheran verbunden; die Scharmützel könnten leicht zu einem regionalen Konflikt anwachsen. Was der Westen auch immer macht: In diesem Kampf erscheint er als Verlierer.»